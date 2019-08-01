2019-08-01T13:53:02+03:00
Происшествия

Нижегородского киберспортсмена задержали с пакетиком наркотиков

Молодой человек, который занимался развитием «Доты 2» в городе, носил с собой амфетамин
ВИТАЛИЙ ДЕНИСОВ
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Сейчас задержанному избирают меру пресечения.Сейчас задержанному избирают меру пресечения.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Нижнем Новгороде на набережной Гребного канала 28 июля задержали местного киберспортсмена. У 32-летнего парня при личном досмотре нашли пакетик с розовым порошком. Позже экспертиза покажет, что это 1,2 грамма амфетамина, сообщил корреспонденту сайта kp.ru собственный источник в правоохранительных органах.

- Задержанный ранее не судим. Сейчас ему избирают меру пресечения, - сказал собеседник.

Подозреваемый – один из популяризаторов в Нижнем Новгороде киберспорта и, в частности, игры «Dota 2». Он организовал сообщество в интернете, где планировал проводить онлайн-турниры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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