Нижегородского киберспортсмена задержали с пакетиком наркотиков
Молодой человек, который занимался развитием «Доты 2» в городе, носил с собой амфетамин
Сейчас задержанному избирают меру пресечения.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:
В Нижнем Новгороде на набережной Гребного канала 28 июля задержали местного киберспортсмена. У 32-летнего парня при личном досмотре нашли пакетик с розовым порошком. Позже экспертиза покажет, что это 1,2 грамма амфетамина, сообщил корреспонденту сайта kp.ru собственный источник в правоохранительных органах.
- Задержанный ранее не судим. Сейчас ему избирают меру пресечения, - сказал собеседник.
Подозреваемый – один из популяризаторов в Нижнем Новгороде киберспорта и, в частности, игры «Dota 2». Он организовал сообщество в интернете, где планировал проводить онлайн-турниры.
ИСТОЧНИК KP.RU