Нижегородского киберспортсмена задержали с пакетиком наркотиков

СЕГОДНЯ 13:52 2019-08-01T13:53:02+03:00

Молодой человек, который занимался развитием «Доты 2» в городе, носил с собой амфетамин

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В Нижнем Новгороде на набережной Гребного канала 28 июля задержали местного киберспортсмена. У 32-летнего парня при личном досмотре нашли пакетик с розовым порошком. Позже экспертиза покажет, что это 1,2 грамма амфетамина, сообщил корреспонденту сайта kp.ru собственный источник в правоохранительных органах.

- Задержанный ранее не судим. Сейчас ему избирают меру пресечения, - сказал собеседник.

Подозреваемый – один из популяризаторов в Нижнем Новгороде киберспорта и, в частности, игры «Dota 2». Он организовал сообщество в интернете, где планировал проводить онлайн-турниры.

ИСТОЧНИК KP.RU