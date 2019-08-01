В аэропорту Курумоч задержали петербуржца, который устроил пьяный дебош на борту самолета

СЕГОДНЯ 13:58 2019-08-01T13:58:29+03:00

Мужчине пришлось заплатить штраф за свое неподобающее поведение на борту самолета Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мужчина ходил по салону при снижении судна и матерился

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В аэропорту Курумоч полицейские задержали авиадебошира. На борту самолета «Душанбе — Самара» решил «похулиганить» 40-летний житель Санкт-Петербурга. Что его на это сподвигло — выпитый алкоголь или просто состояние души — неизвестно.

- Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок во время полета. Он выражался нецензурной бранью, ходил по салону во время снижения судна, мешал пассажирам и не реагировал на замечания бортпроводников, - сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ПФО.

Нарушителя доставили в линейный отдел полиции. От прохождения медосвидетельствования мужчина отказался. Полицейские составили на него административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». За дебош на борту самолета ему пришлось заплатить 1,5 тысячи рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU