В Самаре начался прием заявок на очередной конкурс по поиску перевозчика на 210 маршрут

СЕГОДНЯ 14:15 2019-08-01T14:15:31+03:00

Перевозчика уже пытались найти весной, тогда не было ни одной заявки

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В Самаре снова пытаются найти перевозчика на маршрут №210 (поселок Управленческий – ЦУМ «Самара»). Это вторая попытка – весной на конкурс не подали ни одной заявки. В этот раз требования к перевозчику снизили. Об этом корреспонденту «КП-Самара» рассказал председатель рабочей группы по возврату маршруток в Красноглинский район и городской активист Юрий Николаев.

- По сравнению с первоначальным конкурсом вместо 55 машин необходимо 35. Вместо класса Евро4 допускаются также машины класса Евро2 и Евро3.

Интервал между маршрутками по ходу движения вместо предыдущих 4-х минут - 8 минут

Начало движения в 6:00, окончание в 23:00, - рассказал Юрий Николаев.

Подведут итоги конкурса 23 августа. Всю техническую документацию разместили на сайте городской администрации.

Напомним, маршрутки №210 исчезли осенью 2018 года. Это вызвало недовольство среди жителей Красноглинского района, у которых эти маршрутные такси были популярны. Власти города заявили, что перевозчик сам убрал машины с улиц и департаменту транспорта об этом ничего не сказал.

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ИСТОЧНИК KP.RU