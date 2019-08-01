2019-08-01T14:23:03+03:00
Общество

На пост министра культуры Самарской области претендуют 17 человек

Заявку на конкурс подал и нынешний руководитель ведомства Сергей Филиппов
Анастасия ФИЛАТОВА
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Сергей Филиппов подал заявку на участие в конкурсе после его продленияСергей Филиппов подал заявку на участие в конкурсе после его продленияФото: Архив "КП"
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В четверг, 1 августа, в правительстве Самарской области проходит заседание комиссии по проведению конкурса на пост министра культуры региона.

Сегодня должен состоятся последний этап отбора. В его рамках конкурсная комиссия проведет индивидуальное собеседование с кандидатами. В списке — 17 человек, в том числе и врио министра культуры Сергей Филиппов. Чиновник вместе с еще 5 претендентами подал заявку на участие в конкурсе после его продления.

Напомним, изначально назвать имя будущего министра культуры Самарской области должны были 6 июня, однако комиссия посчитала, что у кандидатов слишком мало времени на осмысление и изложение своей концепции. В итоге конкурс продлили до августа. Подвести итоги конкурса должны, ориентировочно, 5 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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