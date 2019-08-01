На пост министра культуры Самарской области претендуют 17 человек
В четверг, 1 августа, в правительстве Самарской области проходит заседание комиссии по проведению конкурса на пост министра культуры региона.
Сегодня должен состоятся последний этап отбора. В его рамках конкурсная комиссия проведет индивидуальное собеседование с кандидатами. В списке — 17 человек, в том числе и врио министра культуры Сергей Филиппов. Чиновник вместе с еще 5 претендентами подал заявку на участие в конкурсе после его продления.
Напомним, изначально назвать имя будущего министра культуры Самарской области должны были 6 июня, однако комиссия посчитала, что у кандидатов слишком мало времени на осмысление и изложение своей концепции. В итоге конкурс продлили до августа. Подвести итоги конкурса должны, ориентировочно, 5 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU