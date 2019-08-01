В Нижегородской области мужчина перепутал окна, залез в чужой дом и попал в полицию за сексуальные домогательства

СЕГОДНЯ 14:27 2019-08-01T14:52:33+03:00

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Курьезный случай произошел в поселке Пижма в Нижегородской области 28 июля. Как сообщила местная полицейским местная жительница, в тот день - примерно в 4 утра - до нее домогался незнакомец. Он попал к ней в квартиру через окно на веранде.

- 33-летняя Екатерина Д. объяснила полиции,что неизвестный залез ей в трусы руками. Когда она закричала, он оставил телефон в квартире и убежал, - рассказал корреспонденту “Комсомольской правды” источник, знакомый с ситуацией.

По информации с мобильного силовики быстро узнали, кем являлся незваный гость. Им оказался 36-летний Алексей П. Мужчина был не стал отнекиваться, но заявил, что не хотел ни до кого домогаться.

- По его словам, он вместе с женой сидели со своими знакомыми - Евгением и Яной - в кафе “Встреча”. Они сильно выпили, жена Алексея уехала домой на такси, а ему сказала, что если не найдет машину, то может остаться у друзей, - говорят правоохранители.

Алексей перебрал до такой степени, что смутно помнит происходящее. Мужчина делится, что он пошел ночевать домой к Евгению. Сначала перепутал двери. Потом стучался в нужную, но никто не открыл. Увидев открытое окно на веранде он, подумав, что друзья спят и не надо их будить, залез туда. После Алексей зашел в дверь, которая была открыта, прошел в зал, где спали мужчина и женщина. Подумав, что это Яна и Женя, он хотел подвинуть Яну ближе к мужу, чтобы лечь на краю дивана. Но женщина проснулась и начала кричать. Алексей понял, что перепутал, и убежал.

Следователи провели проверку по факту полученной информации и решили, что мужчина не врет. Заявительнице в возбуждении уголовного дела против незнакомца отказали.

ИСТОЧНИК KP.RU