Стали известны соперники «Самары-2» в групповом этапе Кубка России по баскетболу среди мужчин

СЕГОДНЯ 14:38 2019-08-01T14:38:07+03:00

«Самара-2» в прошлом сезоне в Кубке России остановилась на предварительном этапе. Фото: БК «Самара»

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Прошла жеребьевка Кубка России по баскетболу среди мужских команд. «Самара-2» сыграет в групповом этапе турнира, где встретится с новичком Суперлиги-1 «Уфимцем», «Чебоксарскими ястребами», УНИКСом-2 и «Автодором-2», сообщает пресс-служба волжского клуба.

- Победитель этой группы получит единственную путёвку в плей-офф, где в 1/16 финала сыграет со «Спартаком-Приморье». Победитель этой пары в 1/8 встретится с нашей главной командой, - рассказали в БК «Самара».

Напомним, «Самара» - действующий чемпион Суперлиги-1 (второго в системе дивизионов России). В прошлом сезоне в Кубке России волжане дошли до четвертьфинала, где уступили «Нижнему Новгороду». «Самара-2» остановилась на предварительном этапе.

ИСТОЧНИК KP.RU