Стали известны соперники «Самары-2» в групповом этапе Кубка России по баскетболу среди мужчин
Прошла жеребьевка Кубка России по баскетболу среди мужских команд. «Самара-2» сыграет в групповом этапе турнира, где встретится с новичком Суперлиги-1 «Уфимцем», «Чебоксарскими ястребами», УНИКСом-2 и «Автодором-2», сообщает пресс-служба волжского клуба.
- Победитель этой группы получит единственную путёвку в плей-офф, где в 1/16 финала сыграет со «Спартаком-Приморье». Победитель этой пары в 1/8 встретится с нашей главной командой, - рассказали в БК «Самара».
Напомним, «Самара» - действующий чемпион Суперлиги-1 (второго в системе дивизионов России). В прошлом сезоне в Кубке России волжане дошли до четвертьфинала, где уступили «Нижнему Новгороду». «Самара-2» остановилась на предварительном этапе.
ИСТОЧНИК KP.RU