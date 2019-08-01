2019-08-01T14:47:17+03:00
Происшествия

В Самаре мужчина на «Тойоте» выехал на «встречку» и отправил водителя «Гранты» в больницу

От удара отечественной легковушке разворотило весь перед, а иномарке разнесло багажник
Анастасия ФИЛАТОВА
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Серьезную аварию спровоцировал водитель "Тойоты"Серьезную аварию спровоцировал водитель "Тойоты"Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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В среду, 31 июля, около 21:05 на улице Демократической в Самаре произошло серьезное ДТП. Возле Сорокиных Хуторов столкнулись автомобили «Тойота» и «Лада Гранта». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

- 43-летний водитель иномарки, двигаясь со стороны Волжского шоссе в направлении улицы Арена 2018, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Грантой» под управлением 35-летнего мужчины, - рассказали полицейские.

Фото: samara.dtp.official Фото: Instagram.com

Фото: samara.dtp.officialФото: Instagram.com

Судя по фотографиям очевидцев, удар был довольно сильный. Отечественной легковушке разворотило всю переднюю часть, а иномарке снесло багажник. Как отмечают в облГлавке, больше всего в аварии пострадал водитель «Гранты». Его госпитализировали в больницу. Что касается других пострадавших, то их после осмотра отпустили домой. Сейчас полицейские продолжают разбираться в деталях аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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