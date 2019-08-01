2019-08-01T15:01:09+03:00
Происшествия

В Самаре на улице Стара-Загора водитель «Весты» сбил мотоциклиста

Автомобилист при повороте не уступил дорогу двухколесному транспорту
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: ДТП 163 СамараФото: ДТП 163 СамараФото: vk.com
Изменить размер текста:

В среду, 31 июля, примерно в 16:35 на улице Стара-Загора в Самаре произошло ДТП с участием двухколесного транспорта. Там мотоциклист угодил под колеса автомобиля «Лада Веста».

- 50-летний водитель легковушки, двигаясь со стороны улицы Георгия Димитрова в направлении проспекта Кирова, начал поворачивать налево и не уступил дорогу мотоциклу «Хонда» под управлением 37-летнего мужчины, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося водитель байка получил различные травмы, с которыми его госпитализировали в больницу. По данным инспекторов ГИБДД, оба участника аварии были трезвы. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре двое мужчин за 80 тысяч рублей сожгли припаркованный возле госучреждения внедорожник
В день матча «Крылья Советов» - «Локомотив» на «Самара Арене» запустят трамваи S5
В Самаре мужчина на «Тойоте» выехал на «встречку» и отправил водителя «Гранты» в больницу
Стали известны соперники «Самары-2» в групповом этапе Кубка России по баскетболу среди мужчин
В Нижегородской области мужчина перепутал окна, залез в чужой дом и попал в полицию за сексуальные домогательства
На пост министра культуры Самарской области претендуют 17 человек
В Самаре начался прием заявок на очередной конкурс по поиску перевозчика на 210 маршрут
В аэропорту Курумоч задержали петербуржца, который устроил пьяный дебош на борту самолета
Нижегородского киберспортсмена задержали с пакетиком наркотиков
В Самаре на Красноглинском шоссе «КамАЗ» толкнул иномарку в столб и перегородил дорогу