В Самаре на улице Стара-Загора водитель «Весты» сбил мотоциклиста

СЕГОДНЯ 15:00 2019-08-01T15:01:09+03:00

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В среду, 31 июля, примерно в 16:35 на улице Стара-Загора в Самаре произошло ДТП с участием двухколесного транспорта. Там мотоциклист угодил под колеса автомобиля «Лада Веста».

- 50-летний водитель легковушки, двигаясь со стороны улицы Георгия Димитрова в направлении проспекта Кирова, начал поворачивать налево и не уступил дорогу мотоциклу «Хонда» под управлением 37-летнего мужчины, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося водитель байка получил различные травмы, с которыми его госпитализировали в больницу. По данным инспекторов ГИБДД, оба участника аварии были трезвы. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU