В день матча «Крылья Советов» - «Локомотив» на «Самара Арене» запустят трамваи S5

СЕГОДНЯ 15:24 2019-08-01T15:24:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В эту субботу, 3 августа, на стадионе «Самара Арена» в 17:30 пройдет матч 4 тура РПЛ «Крылья Советов» - «Локомотив». На игру болельщиков по традиции повезут трамваи S5. Они будут курсировать в длинном и коротком вариантах.

- Первый трамвай S5 от улицы Тухачевского поедет в 14:28. Он будет ездить с интервалом 8-10 минут. Трамвай S5k от Барбошиной поляны поедет в 15:00. Трамваи будут курсировать со всеми остановками, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

Доставку пассажиров на стадион «Самара Арена» трамвай S5 закончит в 17:45. Также в день матча до спортобъекта будут курсировать трамваи № 11 и 12. До «Самара Арены» они будут ходить только до 15:00, а потом и до окончания движения — до Барбошиной поляны. Кроме того, до стадиона можно будет добраться на маршрутке № 295 — остановка «Самара Арена» / Агропарк», а также на трамваях №№ 22, 24, 25 и на автобусах №№ 1, 45, 50, 51, 67, 96, 205, 268. Правда, в последних двух вариантах придется либо пересаживаться, либо идти оставшуюся часть пути пешком.

После окончания матча к стадиону подадут дополнительный транспорт. Так, автобусы №№ 1, 41, 51, 45, 67 будут ждать пассажиров на остановке «Улица Алма-Атинская», а автобусы № 50 — на остановке на улице 2-ой проезд в районе стоянки такси. Трамваи S5 повезут болельщиков домой в 19:15.

Для тех, кто собрался на матч на личном авто, будет работать бесплатная Северная парковка стадиона. А для тех, у кого есть специальное разрешение на парковку, будет работать Южная парковка. Отметим, что движение по Проездам № 7, 8, 10 и 12 в день матча будет закрыто.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Крылья Советов» — «Локомотив» 3 августа 2019 года: прогноз на матч 4-го тура РПЛ

Прогноз на матч 4-го тура Российской Премьер-лиги «Крылья Советов» — «Локомотив». Игра пройдет 3 августа на стадионе «Самара Арена» (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU