МФК «Динамо Самара» подписал самого «сухого» вратаря чемпионата России
Мини-футбольный клуб «Динамо Самара» пополнил вратарь Василий Белов. Он перешел в стан волжан из «Норильского никеля». За самарцев Белов будет выступать под номером 1, сообщает пресс-служба «Динамо».
- Василий Белов родился в 1985 году городе Аркадаке Саратовской области. Свою футбольную карьеру он начал в клубе высшей лиги МФК «Саратов», за который отыграл семь лет. Следующие десять лет вратарь Белов защищал ворота МФК «Норильский никель». В прошлом сезоне Василий стал лучшим российским стражем мини-футбольных ворот по пропущенным мячам (87% отражённых ударов), - говорится в сообщении на сайте самарского клуба.
Напомним, ранее «Динамо Самара» подписали Павла Симакова и Владимира Саносяна, которые выступали в прошлом сезоне за волжан, однако принадлежали клубу «КПФР».
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