2019-08-01T16:36:54+03:00
Общество

«ТД АКОМ» за 12 лет продал 12 миллионов аккумуляторов

«Торговый дом АКОМ» - лидер продаж аккумуляторных батарей на российском рынке – отметил свой 12-й день рождения
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За эти годы компания проявила себя как прогрессивная, динамично развивающаяся команда профессионалов высочайшего уровня. «ТД АКОМ» неизменно демонстрирует успехи в торгово-маркетинговой деятельности, постоянный рост продаж. Активно расширяется дилерская сеть компании - на сегодняшний день она включает уже более 100 партнеров во всех регионах России, странах СНГ и Европы. Количество реализованных АКБ приблизилось к 12 миллионам. И, как истинный лидер, «АКОМ» не останавливается на достигнутом.

Прежде всего, задачей «Торгового дома АКОМ» является укрепление лидирующих позиций, расширение дилерской сети по РФ, увеличение объема продаж. Залогом успеха станет продвижение инновационных продуктов аккумуляторного завода «АКОМ» - АКБ, производимых по технологиям EFB, AGM, PUNCH с эксплуатационными и потребительскими характеристиками, не уступающими мировым аналогам. Кроме того, в этом году начал работу собственный интернет-магазин компании «АKOM.MARKET».

Благодаря слаженной динамичной работе команды «Торгового дома АКОМ», компания достигла больших успехов в экспортной деятельности. «АКОМ» - основной отечественный экспортер АКБ, обеспечивающий 65% экспорта в отрасли, за счет поставок во все страны СНГ, а также Сербию, Грецию, Монголию. Для дальнейшего развития компания в ближайшей перспективе планирует выход на новые направления как Азиатского, так и Европейского рынка, включая Иран, страны Прибалтийского региона, Хорватию, Черногорию, Словению, Болгарию.

Президент ГК «АКОМ» Н.М.Игнатьев торжественно поздравил сотрудников «ТД АКОМ» с днем рождения компании и выразил им благодарность за профессионализм, ответственность, преданность общему делу. Ряду сотрудников, имеющих значительный стаж работы и особые заслуги перед компанией, вручены почетные грамоты и специальные нагрудные знаки «АКОМ».

Поздравляем сотрудников «Торгового дома АКОМ» с днем рождения и желаем успеха в достижении всех поставленных задач, какими бы смелыми они не казались!

ИСТОЧНИК KP.RU

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