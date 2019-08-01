Самарчанка пообещала передать взятку в 1,8 млн рублей за помощь в суде и попала под статью
В Самаре по подозрению в коррупционном преступлении задержали 43-летнюю женщину. Силовики полагают, что она выступила посредницей в передаче взятки.
- По версии следствия, в июне женщина, являясь представителем одной из сторон по гражданскому делу, предложила за взятку в 1,8 млн рублей, посодействовать в вынесении апелляционной инстанцией решения в интересах взяткодателя, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.
Женщину задержали сотрудники ФСБ 10 июля. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье «Посредничество во взяточничестве». Сейчас его расследование продолжается.
В Самаре задержали посредницу в передаче взятки в 1,8 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU