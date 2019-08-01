Самарчанка пообещала передать взятку в 1,8 млн рублей за помощь в суде и попала под статью

СЕГОДНЯ 16:30 2019-08-01T16:30:24+03:00

Женщина была представителем одной из сторон по гражданскому делу [видео]

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В Самаре по подозрению в коррупционном преступлении задержали 43-летнюю женщину. Силовики полагают, что она выступила посредницей в передаче взятки.

- По версии следствия, в июне женщина, являясь представителем одной из сторон по гражданскому делу, предложила за взятку в 1,8 млн рублей, посодействовать в вынесении апелляционной инстанцией решения в интересах взяткодателя, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Женщину задержали сотрудники ФСБ 10 июля. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье «Посредничество во взяточничестве». Сейчас его расследование продолжается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/723518" frameborder="0"></iframe> В Самаре задержали посредницу в передаче взятки в 1,8 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU