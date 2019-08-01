Евгений Серпер: «Открытие таких проектов, как Центр корпоративных решений Сбербанка, позитивно влияет на развитие Тольятти»

СЕГОДНЯ 18:59 2019-08-01T18:59:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тольятти открылась вторая очередь Центра корпоративных решений Сбербанка. Предполагают, что из-за этого в городе увеличится количество рабочих мест на 1300. В центре будут консультировать клиентов по вопросам информации об операциях по счету, причин отказа в проведении операции, розыска платежей и т.д. В открытии принял участие депутат Госдумы от Самарской области Евгений Серпер.

- За 2 года работы тольяттинский Центр корпоративных решений Сбербанка зарекомендовал себя в качестве эффективной службы поддержки корпоративных клиентов. На долю этого подразделения приходится треть обращений от корпоративных клиентов со всей страны, при этом в стране работает еще 5 подобных центров. Головной офис Сбербанка высоко оценивает качество его работы, именно поэтому было принято решение о расширении центра. Сейчас в штате подразделения работает более 1000 сотрудников, большинство из них тольяттинцы, до конца года планируется трудоустроить еще более 300 человек, - отметил Евгений Серпер.

Кроме того депутат отметил, что Сбербанк - это социально ответственная организация, которая гарантирует своим работникам достойный уровень зарплаты, медицинское страхование, соцпакет, комфортные условия труда в офисе с современным дизайном, оснащенным инновационным техническим оборудованием.

- В Тольятти давно не открывались такие крупные проекты, - заметил Евгений Серпер. - Считаю, что реализация подобных крупных проектов позитивно влияет на социально-экономическое развитие Тольятти и дает городу целый ряд преимуществ. Администрация города и правительство области всячески всегда шли навстречу и делали все, чтобы проект был реализован. Уверен в его перспективах и хочу выразить надежду на его дальнейшее развитие и расширение во всех смыслах этого слова.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU