2019-08-01T19:34:55+03:00
Спорт

Гол форварда «Крыльев Советов» Соболева через себя признали лучшим в РПЛ в июле

22-летний нападающий проиграл в голосовании болельщиков Арнору Сигурдссону, но все решило мнение экспертов Премьер-лиги
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Лучший гол июля в РПЛ.Лучший гол июля в РПЛ.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Мяч форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева, который он забил в ворота тульского «Арсенала» во втором туре РПЛ, признали лучшим голом Премьер-лиги в июле. 22-летний нападающий самарцев забил в падении через себя. В голосовании болельщиков, которое проходило в паблике РПЛ Вконтатке, победил мяч нападающего ЦСКА Арнора Сигурдссона, однако решающим стал выбор экспертов.

- Болельщики выбрали лучшим гол Арнора Сигурдссона, а эксперты телекалана «Матч Премьер» – гол Магомеда-Шапи Сулейманова. Решающим стал выбор экспертов РПЛ, которые отдали свой голос за Соболева. В матче второго тура против «Арсенала» нападающий «Крыльев» забил шикарный гол ударом через себя, - рассказали в РПЛ.

Напомним, после трех туров Соболев лидирует в гонке бомбардиров с тремя мячами.

Роскошный гол Соболева ударом через себя в ворота "Арсенала".

ИСТОЧНИК KP.RU

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