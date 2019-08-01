Двигай батонами! Самарские хлебопеки устроили горячие танцы прямо в цеху
В Самаре хлебопеки сняли на видео свои горячие летние танцы прямо в цеху около линий по приготовлению хлеба. Под трэк "Лето" от Антохи MC сотрудники одного из хлебозаводов в прямом смысле слова двигают батонами. Около линии появился настоящий курортный уголок. В кадр попал и генеральный директор в темных очках.
Всем зрителям, оценившим креатив, создатели клипа обещают +500 очков к способности есть булки и не полнеть. Что делать остальным - непонятно.
В инстаграме у клипа уже больше 200 лайков. Горожане надеются, что во время съемок ни один батон не пострадал.
Двигай батонами! Самарские хлебопеки устроили горячие танцы прямо в цеху.
ИСТОЧНИК KP.RU