СЕГОДНЯ 20:24 2019-08-01T20:26:31+03:00

Теперь всем зрителям клипа они обещают, что те никогда не поправятся от вкусных булочек

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В Самаре хлебопеки сняли на видео свои горячие летние танцы прямо в цеху около линий по приготовлению хлеба. Под трэк "Лето" от Антохи MC сотрудники одного из хлебозаводов в прямом смысле слова двигают батонами. Около линии появился настоящий курортный уголок. В кадр попал и генеральный директор в темных очках.

Всем зрителям, оценившим креатив, создатели клипа обещают +500 очков к способности есть булки и не полнеть. Что делать остальным - непонятно.

В инстаграме у клипа уже больше 200 лайков. Горожане надеются, что во время съемок ни один батон не пострадал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/723571" frameborder="0"></iframe> Двигай батонами! Самарские хлебопеки устроили горячие танцы прямо в цеху.

ИСТОЧНИК KP.RU