Тольяттинский «Акрон» вырвал победу у «Уфы-2» на 90 минуте
Автором победного гола стал Николай Иванников
Встреча завершилась со счетом 3:2. Фото: ФК "Уфа-2".
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Тольяттинский футбольный клуб «Акрон» добился очередной победы в ПФЛ. В четверг, 1 августа, красно-черные обыграли на выезде «Уфу-2». Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Акрона». Голами в составе тольяттинцев отметились Титов, Друковский и Иванников. Победный мяч «Акрон» забил на 90 минуте.
После 3 туров тольяттинцы единолично возглавили турнирную таблицу группы «Урал-Приволжье» ПФЛ. Они набрали 9 очков из 9.
Следующий матч «Акрон» проведет в Жигулевске, где пока играет домашние встречи, 4 августа против ульяновской «Волги». Игра начнется в 18:00 по местному времени.
ИСТОЧНИК KP.RU