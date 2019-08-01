2019-08-01T21:11:45+03:00
Спорт

Тольяттинский «Акрон» вырвал победу у «Уфы-2» на 90 минуте

Автором победного гола стал Николай Иванников
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Встреча завершилась со счетом 3:2. Фото: ФК "Уфа-2".Встреча завершилась со счетом 3:2. Фото: ФК "Уфа-2".
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Тольяттинский футбольный клуб «Акрон» добился очередной победы в ПФЛ. В четверг, 1 августа, красно-черные обыграли на выезде «Уфу-2». Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Акрона». Голами в составе тольяттинцев отметились Титов, Друковский и Иванников. Победный мяч «Акрон» забил на 90 минуте.

После 3 туров тольяттинцы единолично возглавили турнирную таблицу группы «Урал-Приволжье» ПФЛ. Они набрали 9 очков из 9.

Следующий матч «Акрон» проведет в Жигулевске, где пока играет домашние встречи, 4 августа против ульяновской «Волги». Игра начнется в 18:00 по местному времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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