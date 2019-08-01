Старое и новое здания драмтеатра в Самаре свяжет пешеходный мост

СЕГОДНЯ 21:50 2019-08-01T21:50:43+03:00

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На сайте госзакупок появилась информация о том, как изменится Самарский академический театр драмы имени Горького. В частности, в рамках реконструкции для театра построят еще одно здание. Новый корпус появится в Струковском саду. Зал в новом здании будет рассчитан на 650 мест. Кроме того, там оборудуют гардероб, гримерные, костюмерную, кафе и туалеты.

Новое и старое здания свяжет пешеходный мост. Протянут его над улицей Куйбышева. Длина моста – 70 метров, а ширина – 4 метра.

Реконструкцию разделили на два этапа. Первый включает реставрацию старого здания драмтеатра. Там, в частности, на 300 сократится количество мест для зрителей. Второй этап – строительство нового здания. Все работы обойдутся примерно в 104 – 105 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU