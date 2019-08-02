Работники КНПЗ рассказали участникам форума "iВолга" о карьерных возможностях

СЕГОДНЯ 07:06 2019-08-02T07:06:50+03:00

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С 23 по 31 июля в Самарской области на Мастрюковских озёрах проходит седьмой молодёжный форум Приволжского федерального округа «iВолга 2.0». Форум проводится по поручению Президента РФ Владимира Путина и при поддержке полпреда Президента в ПФО Игоря Комарова. На площадке собрались более двух тысяч талантливых целеустремленных ребят из разных городов Поволжья. Каждый из них мечтает реализоваться как профессионал. Очередной шаг в этом направлении ребятам помогли сделать сотрудники дочерних предприятий ПАО «НК "Роснефть", работающих в Самарской области, в частности, Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода.

В рамках форума работники Куйбышевского НПЗ приняли участие в работе комплекса «Карьера будущего». У многих молодых специалистов нефтеперерабатывающая сфера вызывает большой интерес, и заводчане рассказали им о возможностях, которые она открывает.

– Работа в нефтяном кластере - это гарантированный профессиональный рост, – рассказывает начальник отдела оценки и развития персонала КНПЗ Юлия Чемерская. – Мы принимаем молодых специалистов на рабочие специальности, но если ребята активно участвуют в производственном процессе, научно-технических конференциях, исследованиях в области нефтепереработки и различных мероприятиях социального характера, у них есть возможность стать инженерами, механиками или начальниками установок. В АО «КНПЗ», как и в других дочерних обществах ПАО «НК «Роснефть», действует программа для молодых специалистов. Статус «Молодой специалист» присваивается работнику на три года. В течение этого времени для ребят проводятся различные тренинги, слёты, конференции, конкурсы профмастерства и, конечно, обучение. Кроме того, молодые специалисты получают надбавку к основному заработку, работникам из других регионов частично компенсируются расходы на аренду жилья.

Сейчас на Куйбышевском НПЗ работают около трех тысяч человек, но хорошие специалисты нужны всегда. Главные качества для успешной работы и роста на КНПЗ - это профессионализм, активность и желание развиваться, чего у участников форума "iВолга" в достатке.

ИСТОЧНИК KP.RU