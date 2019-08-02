2019-08-02T07:06:50+03:00
Общество

Работники КНПЗ рассказали участникам форума "iВолга" о карьерных возможностях

Профессионалы нефтеперерабатывающей отрасли дали советы молодым специалистам
Вера ЦЫГАНКОВА
Поделиться:
В рамках форума работники Куйбышевского НПЗ приняли участие в работе комплекса «Карьера будущего»В рамках форума работники Куйбышевского НПЗ приняли участие в работе комплекса «Карьера будущего»
Изменить размер текста:

С 23 по 31 июля в Самарской области на Мастрюковских озёрах проходит седьмой молодёжный форум Приволжского федерального округа «iВолга 2.0». Форум проводится по поручению Президента РФ Владимира Путина и при поддержке полпреда Президента в ПФО Игоря Комарова. На площадке собрались более двух тысяч талантливых целеустремленных ребят из разных городов Поволжья. Каждый из них мечтает реализоваться как профессионал. Очередной шаг в этом направлении ребятам помогли сделать сотрудники дочерних предприятий ПАО «НК "Роснефть", работающих в Самарской области, в частности, Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода.

В рамках форума работники Куйбышевского НПЗ приняли участие в работе комплекса «Карьера будущего». У многих молодых специалистов нефтеперерабатывающая сфера вызывает большой интерес, и заводчане рассказали им о возможностях, которые она открывает.

– Работа в нефтяном кластере - это гарантированный профессиональный рост, – рассказывает начальник отдела оценки и развития персонала КНПЗ Юлия Чемерская. – Мы принимаем молодых специалистов на рабочие специальности, но если ребята активно участвуют в производственном процессе, научно-технических конференциях, исследованиях в области нефтепереработки и различных мероприятиях социального характера, у них есть возможность стать инженерами, механиками или начальниками установок. В АО «КНПЗ», как и в других дочерних обществах ПАО «НК «Роснефть», действует программа для молодых специалистов. Статус «Молодой специалист» присваивается работнику на три года. В течение этого времени для ребят проводятся различные тренинги, слёты, конференции, конкурсы профмастерства и, конечно, обучение. Кроме того, молодые специалисты получают надбавку к основному заработку, работникам из других регионов частично компенсируются расходы на аренду жилья.

Сейчас на Куйбышевском НПЗ работают около трех тысяч человек, но хорошие специалисты нужны всегда. Главные качества для успешной работы и роста на КНПЗ - это профессионализм, активность и желание развиваться, чего у участников форума "iВолга" в достатке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре на проект реконструкции улицы Лейтенанта Шмидта потратят почти 5 млн рублей
Новые дыхательные аппараты помогут сотрудникам аварийно-спасательной службы СВГК работать более оперативно
Задержанный за организацию убийства своей бывшей адвокат был владельцем кафе "Наше", которое сожгли в Тольятти
В Самаре в районе Сорокиных Хуторов упал на бок «КамАЗ» с песком
Под Самарой построят экотехнопарк, где будут делать плитку из переработанных отходов
В Самаре День ВДВ отметят концертом, прыжками с парашютом и пролетом авиации
Пляжные «Крылья Советов» вырвали победу у саратовской «Дельты» в волжском дерби
В Тольятти ремонт тротуаров закончился кражей бюджетных денег
Слишком долго едут на вызов: «скорые» Самарской области признали самыми медленными в стране
В Самаре «проклятом» перекрестке Масленникова — Подшипниковая иномарка загнала на тротуар «Приору»
У регбийного клуба «Самара» нет денег, чтобы завершить групповой этап Высшей лиги
В Самаре двое полицейских остались без работы после получения крупной взятки
Изменилось расписание грузовой переправы «Октябрьский спуск — Рождествено»
Льет и льет! В Самарской области перекрыт абсолютный суточный максимум осадков
Жертва зимней уборки: В Самаре дерево рухнуло прямо на остановку
Старое и новое здания драмтеатра в Самаре свяжет пешеходный мост
Тольяттинский «Акрон» вырвал победу у «Уфы-2» на 90 минуте
Двигай батонами! Самарские хлебопеки устроили горячие танцы прямо в цеху
Стало известно имя тольяттинского адвоката, который нанял киллера для убийства бывшей, которая его бесила