Жертва зимней уборки: В Самаре дерево рухнуло прямо на остановку
В Самаре дерево рухнуло на остановку
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В Самаре дерево упало прямо на остановку общественного транспорта. Она находится по ул. Димитрова, прямо перед пересечением с Московским шоссе. Дерево по словам очевидцев не выглядит старым.
- Очередная жертва уборки снега, то есть дерево с ежегодно подрезаемыми корнями, которые повреждает ковш погрузчиков, - сокрушаются самарцы.
На остановке в момент ЧП по предварительной информации никого не было, так что обошлось без пострадавших. Дерево еще не убрали.
ИСТОЧНИК KP.RU