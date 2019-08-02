Жертва зимней уборки: В Самаре дерево рухнуло прямо на остановку

СЕГОДНЯ 07:23 2019-08-02T07:23:43+03:00

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В Самаре дерево упало прямо на остановку общественного транспорта. Она находится по ул. Димитрова, прямо перед пересечением с Московским шоссе. Дерево по словам очевидцев не выглядит старым.

- Очередная жертва уборки снега, то есть дерево с ежегодно подрезаемыми корнями, которые повреждает ковш погрузчиков, - сокрушаются самарцы.

На остановке в момент ЧП по предварительной информации никого не было, так что обошлось без пострадавших. Дерево еще не убрали.

ИСТОЧНИК KP.RU