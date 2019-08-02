В Самаре двое полицейских остались без работы после получения крупной взятки

СЕГОДНЯ 08:24 2019-08-02T08:25:27+03:00

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В Самаре двое полицейских, которые попались на получении взятки в 1,35 млн рублей за покровительство игорного бизнеса, лишились своей работы. Их уволили из правоохранительных органов из-за утраты доверия.

- В ходе проверки было установлено, что сотрудники полиции не приняли необходимых мер, когда к ним обратились некие лица, чтобы склонить к совершению коррупционных преступлений. Они нарушили законодательство о противодействии коррупции и не смогли урегулировать конфликт интересов на службе, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Надзорное ведомство обратилось в УМВД по Самаре и потребовало уволить попавшихся на взятке сотрудников. 10 июля полицейские были уволены. Кроме того, строгий выговор получили три сотрудника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, которые не проводили индивидуальной и профилактической работы с подчиненными.

ИСТОЧНИК KP.RU