2019-08-02T09:14:24+03:00
Общество

Слишком долго едут на вызов: «скорые» Самарской области признали самыми медленными в стране

В регионе насчитывается около 10% приездов «скорой помощи» более чем за 1 час
Анастасия ФИЛАТОВА
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Сами медики объясняют долгие приезды нехваткой машин и персоналаСами медики объясняют долгие приезды нехваткой машин и персонала
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Самарская, Томская и Тверская области попали в тройку регионов, где пациентам приходится слишком долго ждать приезда «скорой помощи». По данным статистики министерства здравоохранения РФ за 2018 год, в 63 регионе насчитывается самое большое количество приездов фельдшеров только через час после вызова — 10,13%, пишет РИА Новости.

- В том, что «скорая» в Самаре долго едет, нет ничего удивительного. Вы видели условия, в которых приходится работать? Зарплаты крохотные, никто не хочет устраиваться на работу, кормить-то семью надо. А те, кто приходят, быстро увольняются. Кроме того, у нас не хватает машин. А те, что есть, не самые новые, часто ломаются. Особенно на окраинах города. А там площади большие, бригады всегда в разъездах. Поэтому ко всем приехать не успеваем чисто физически, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» на условиях анонимности один из работников «скорой помощи».

К слову, ранее министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов заявлял, что при поликлиниках будут развивать службу неотложной помощи, чтобы «скорая» могла быстрее доезжать до экстренных пациентов. В интервью «Интерфаксу» он заявил, что в регион в 2019 году планируется закупить 20 автомобилей «Нива», чтобы врачи общей практики могли сами ездить на них на вызовы. Кроме того, в области собираются создать допбригады неотложной помощи, которые будут днем брать часть вызовов на себя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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