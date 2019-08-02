2019-08-02T09:31:20+03:00
Происшествия

В Тольятти ремонт тротуаров закончился кражей бюджетных денег

Подрядчик не выполнил часть работ, но плату получил в полном объеме
Анастасия ФИЛАТОВА
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Мошенничество при выполнении муниципального контракта вскрыли сотрудники прокуратурыМошенничество при выполнении муниципального контракта вскрыли сотрудники прокуратуры
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В Тольятти похитили бюджетные деньги, которые были выделены на ремонт дворовых проездов и тротуаров в Комсомольском районе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

- В 2017 году администрация Тольятти заключила контракт с ООО «СТРОЙИНВЕСТ» на ремонт тротуаров и проездов во дворах. Подрядчику после составления акта о приемке перечислили деньги, однако проверка показала, что часть работ он не выполнил, - рассказали в надзорном ведомстве.

Недавно следователи возбудили по факту произошедшего уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения». Сейчас его расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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