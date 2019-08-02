В Тольятти ремонт тротуаров закончился кражей бюджетных денег
В Тольятти похитили бюджетные деньги, которые были выделены на ремонт дворовых проездов и тротуаров в Комсомольском районе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
- В 2017 году администрация Тольятти заключила контракт с ООО «СТРОЙИНВЕСТ» на ремонт тротуаров и проездов во дворах. Подрядчику после составления акта о приемке перечислили деньги, однако проверка показала, что часть работ он не выполнил, - рассказали в надзорном ведомстве.
Недавно следователи возбудили по факту произошедшего уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения». Сейчас его расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU