Пляжные «Крылья Советов» вырвали победу у саратовской «Дельты» в волжском дерби
«Крылья Советов» одержали победу в волжском дерби над саратовской «Дельтой» в рамках 6 тура предварительного этапа чемпионата России по пляжному футболу. Матч проходил в Санкт-Петербурге и завершился со счетом 5:3. Самарцы смогли победить, проигрывая по ходу матча 0:2, сообщает портал beachsoccer.ru.
Голами в составе «Крыльев Советов» отметились Макаревич, Тетерин, Азеведо (дубль) и Оливейра да Силва.
После 6 туров «КС» делят 2-4 места с московскими «Локомотивом» и «Спартаком». Все три команды набрали по 12 очков. Возглавляет турнирную таблицу Суперлиги петербургский «Кристалл» с 17 очками.
Следующий матч самарцы проведут в пятницу, 2 августа, против «Локомотива».
ИСТОЧНИК KP.RU