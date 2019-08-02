2019-08-02T09:32:20+03:00
Спорт

Пляжные «Крылья Советов» вырвали победу у саратовской «Дельты» в волжском дерби

Матч закончился со счетом 5:3, самарцы делят 2-4 места в турнирной таблице чемпионата России со «Спартаком» и «Локомотивом».
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Волжское дерби получилось жарким. Фото: beachsoccer.ru.Волжское дерби получилось жарким. Фото: beachsoccer.ru.
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«Крылья Советов» одержали победу в волжском дерби над саратовской «Дельтой» в рамках 6 тура предварительного этапа чемпионата России по пляжному футболу. Матч проходил в Санкт-Петербурге и завершился со счетом 5:3. Самарцы смогли победить, проигрывая по ходу матча 0:2, сообщает портал beachsoccer.ru.

Голами в составе «Крыльев Советов» отметились Макаревич, Тетерин, Азеведо (дубль) и Оливейра да Силва.

После 6 туров «КС» делят 2-4 места с московскими «Локомотивом» и «Спартаком». Все три команды набрали по 12 очков. Возглавляет турнирную таблицу Суперлиги петербургский «Кристалл» с 17 очками.

Следующий матч самарцы проведут в пятницу, 2 августа, против «Локомотива».

ИСТОЧНИК KP.RU

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