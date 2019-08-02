2019-08-02T10:52:11+03:00
Общество

Новые дыхательные аппараты помогут сотрудникам аварийно-спасательной службы СВГК работать более оперативно

Теперь в их арсенале есть работающие на сжатом воздухе технические устройства
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Новые дыхательные аппараты «Модуль» теперь на вооружении аварийно-спасательного формирования «Самарское» отделения «Аварийная служба межрайгаза «Самара».Новые дыхательные аппараты «Модуль» теперь на вооружении аварийно-спасательного формирования «Самарское» отделения «Аварийная служба межрайгаза «Самара».
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Процесс обновления Средневолжской газовой компании идет сразу по нескольким направлениям. Совершенствуется и техническое оснащение подразделений. Одно из самых важных и интересных приобретений последнего времени – дыхательные аппараты для специалистов аварийно-спасательного формирования «Самарское» отделения «Аварийная служба межрайгаза «Самара». Вместо жестких, ограничивающих в перемещении до 10 метров, а по времени работы – до 30 минут шланговых противогазов, закупили работающие на сжатом воздухе дыхательные аппараты. Конструкция новой системы предусматривает возможность подключения для одновременной работы двух или трех пользователей. Длина основного шланга – гибкого армированного, не сковывающего движения – составляет 50 метров, а заявленное производителем время использования дыхательного аппарата увеличено вдвое.

- Новая мобильная баллонная система подачи сжатого воздуха «Модуль», предназначена для хранения, транспортирования и подачи сжатого воздуха, необходимого для дыхания человека в токсичной и газовой среде при выполнении технологических, ремонтных и аварийно-спасательных работ на предприятиях газового комплекса. Также она используется на нефтехимических, химических, металлургических предприятиях, в труднодоступных местах, где невозможно использование обычного дыхательного аппарата. В комплекте с дыхательными аппаратами «Профи-М» мобильная баллонная система позволит повысить уровень безопасности специалистов в процессе аварийно-спасательных работ и оперативность их выполнения, – отмечает главный инженер ООО «СВГК» Александр Семенов.

Также он отметил, что это важная составляющая в деле повышения общей надежности и безопасности обслуживаемых аварийно-спасательным формированием СВГК объектов нефтехимического, химического и газового комплекса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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