В Самаре День ВДВ отметят концертом, прыжками с парашютом и пролетом авиации

СЕГОДНЯ 09:50 2019-08-02T09:51:22+03:00

Праздничная программа на набережной пройдет с 13:00 до 17:00 Фото: Кирилл ЗАБУДСКИЙ

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В пятницу, 2 августа, в Самаре пройдут праздничные мероприятия в честь празднования Дня Воздушно-десантных войск. Начнутся они на площади Славы с митинга и возложения цветов с участием ветеранов, общественников и представителей органов власти.

Основное действо развернется с 13:00 до 17:00 на 4-ой очереди набережной реки Волги, где находится стела «Ладья». Так, с 13:30 до 14:00 жители и гости города смогут посмотреть на полеты авиации аэроклуба ДОСААФ и показательные прыжки с парашютом.

С 14:00 до 17:00 на набережной выступят вокально-инструментальная группа «СОЮЗ», Сергей Григорьев и клуб «Добрыня».

ИСТОЧНИК KP.RU