2019-08-02T09:51:22+03:00
Общество

В Самаре День ВДВ отметят концертом, прыжками с парашютом и пролетом авиации

Праздничная программа пройдет на 4-ой очереди набережной
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Праздничная программа на набережной пройдет с 13:00 до 17:00Праздничная программа на набережной пройдет с 13:00 до 17:00Фото: Кирилл ЗАБУДСКИЙ
Изменить размер текста:

В пятницу, 2 августа, в Самаре пройдут праздничные мероприятия в честь празднования Дня Воздушно-десантных войск. Начнутся они на площади Славы с митинга и возложения цветов с участием ветеранов, общественников и представителей органов власти.

Основное действо развернется с 13:00 до 17:00 на 4-ой очереди набережной реки Волги, где находится стела «Ладья». Так, с 13:30 до 14:00 жители и гости города смогут посмотреть на полеты авиации аэроклуба ДОСААФ и показательные прыжки с парашютом.

С 14:00 до 17:00 на набережной выступят вокально-инструментальная группа «СОЮЗ», Сергей Григорьев и клуб «Добрыня».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре на проект реконструкции улицы Лейтенанта Шмидта потратят почти 5 млн рублей
Новые дыхательные аппараты помогут сотрудникам аварийно-спасательной службы СВГК работать более оперативно
Задержанный за организацию убийства своей бывшей адвокат был владельцем кафе "Наше", которое сожгли в Тольятти
В Самаре в районе Сорокиных Хуторов упал на бок «КамАЗ» с песком
Под Самарой построят экотехнопарк, где будут делать плитку из переработанных отходов
Пляжные «Крылья Советов» вырвали победу у саратовской «Дельты» в волжском дерби
В Тольятти ремонт тротуаров закончился кражей бюджетных денег
Слишком долго едут на вызов: «скорые» Самарской области признали самыми медленными в стране
В Самаре «проклятом» перекрестке Масленникова — Подшипниковая иномарка загнала на тротуар «Приору»
У регбийного клуба «Самара» нет денег, чтобы завершить групповой этап Высшей лиги
В Самаре двое полицейских остались без работы после получения крупной взятки
Изменилось расписание грузовой переправы «Октябрьский спуск — Рождествено»
Льет и льет! В Самарской области перекрыт абсолютный суточный максимум осадков
Жертва зимней уборки: В Самаре дерево рухнуло прямо на остановку
Работники КНПЗ рассказали участникам форума "iВолга" о карьерных возможностях
Старое и новое здания драмтеатра в Самаре свяжет пешеходный мост
Тольяттинский «Акрон» вырвал победу у «Уфы-2» на 90 минуте
Двигай батонами! Самарские хлебопеки устроили горячие танцы прямо в цеху
Стало известно имя тольяттинского адвоката, который нанял киллера для убийства бывшей, которая его бесила