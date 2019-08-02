Под Самарой построят экотехнопарк, где будут делать плитку из переработанных отходов

СЕГОДНЯ 10:13 2019-08-02T10:17:57+03:00

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В Самарской области собираются построить экотехнопарк «Зелененький». Он разместится в Волжском районе. Регоператор и администрация района подписали соответствующий меморадум на строительство.

- Компания «ЭкоСтройРесурс» планирует вложить в этот проект более 1,5 млрд рублей. Полигон ТКО и мусоросортировочный комплекс планируется построить в декабре 2022 года. Общая их площадь составит 338 тысяч квадратных метров. Этот проект позволит создать 156 новых рабочих мест, - сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Предполагается, что этот экотехнопарк позволит сортировать около 350 тысяч тонн отходов в год и перерабатывать их. Речь идет о бумаге, картоне, пластиковых бутылках, алюминиевых и жестяных банках и т.д. Полигон будет предназначен для отходов, подлежащих захоронению из-за невозможности переработки. Его периметр будет огорожен. Что касается мусоросортировочного комплекса, то там хотят разместить производство по выпуску тактильной плитки, бордюров, гранул из переработанного пластика ПНД, которые используются для изготовления резинотехнических изделий, а также вторичного пластика для изготовления промышленной упаковки.

ИСТОЧНИК KP.RU