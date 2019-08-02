2019-08-02T12:14:30+03:00
Общество

Геннадия Котельникова назначили на пост президента самарского медуниверситета

Также он продолжит трудиться спикером губдумы
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: СамГМУФото: СамГМУФото: vk.com
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В Самарском государственном медицинском университете назначили нового ректора. Им стал с приставкой «и.о.» профессор Александр Колсанов. В среду, 31 июля, его представили коллективу университета. Что касается предыдущего ректора Геннадия Котельникова, то он занял пост президента СамГТУ.

- Также на этой неделе Геннадию Котельникову вручили почетную грамоту президента России. Этой наградой его удостоили за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу, - сообщили в пресс-службе вуза.

Отметим, что несмотря на новое назначение, Геннадий Котельников продолжит трудиться на общественных началах спикером Самарской губернской думы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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