Геннадия Котельникова назначили на пост президента самарского медуниверситета
В Самарском государственном медицинском университете назначили нового ректора. Им стал с приставкой «и.о.» профессор Александр Колсанов. В среду, 31 июля, его представили коллективу университета. Что касается предыдущего ректора Геннадия Котельникова, то он занял пост президента СамГТУ.
- Также на этой неделе Геннадию Котельникову вручили почетную грамоту президента России. Этой наградой его удостоили за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу, - сообщили в пресс-службе вуза.
Отметим, что несмотря на новое назначение, Геннадий Котельников продолжит трудиться на общественных началах спикером Самарской губернской думы.
ИСТОЧНИК KP.RU