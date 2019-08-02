В Самаре из-за ремонта проспекта Кирова транспорт пустят в объезд

СЕГОДНЯ 12:28 2019-08-02T12:28:53+03:00

Ездить по объездной дороге автомобилистам придется со 2 по 20 августа Фото: Анастасия ФИЛАТОВА

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В Самаре изменится схема проезда на участке проспекта Кирова от улицы Ветлянской до Кировского моста, где сейчас идет капитальный ремонт. Из-за переустройства коммуникаций движение там пустят по объездной дороге.

- С 2 по 20 августа движение транспорта в районе улицы Ветлянской будет направлено по объездной дороге по одной полосе в каждую сторону. На месте уже установлены соответствующие знаки, - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

Горожан просят с пониманием отнестись к проводимым работам и заранее планировать маршруты своих поездок.

ИСТОЧНИК KP.RU