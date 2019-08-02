2019-08-02T12:49:14+03:00
Общество

В Тольятти главный инженер, по вине которого опрокинулся батут с детьми, может избежать уголовного наказания

Следователи обратились в суд с просьбой прекратить уголовное дело
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: СУ СК по Самарской областиФото: СУ СК по Самарской области
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В Тольятти следователи завершили расследование уголовного дела в отношении главного инженера компании, по вине которого улетел батут с детьми. В ближайшее время мужчина должен предстать перед судом, но правоохранители предлагают его отпустить.

- Преступление, в котором подозревается главный инженер, относится к преступлениям средней тяжести. К уголовной ответственности мужчина привлекается впервые, к тому же он уже возместил причиненный ущерб. Учитывая это, следствие направило в суд Тольятти ходатайство о прекращении уголовного дела и уголовного преследования, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Правоохранители предложили назначить мужчине меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Сейчас ходатайство следователей находится на рассмотрении.

Напомним, ЧП с батутом произошло 1 июня. Из-за сильного ветра надувной батут, который работал с нарушением требований безопасности, опрокинулся вместе с детьми. В результате пострадали двое малышей, одному из которых было 8 лет, а второму 6 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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