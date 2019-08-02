2019-08-02T13:28:50+03:00
Общество

В Самаре в День физкультурника устроят забег с фонариками на лбу и концерт

В этом году праздник пройдет во второй половине дня
Анастасия ФИЛАТОВА
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Участникам ночного забега предстоит пробежать вдоль набережной 5 или 10 кмУчастникам ночного забега предстоит пробежать вдоль набережной 5 или 10 км
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В следующую субботу, 10 августа, в Самаре отметят День физкультурника. Спортивный праздник устроят на набережной Волги. В этом году он пройдет не утром, как это обычно бывает, а вечером. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

В День физкультурника в Самаре пройдет турнир по баскетболу 3х3 «Оранжевый мяч». Матчи начнутся в 9:00. Основные же мероприятия в честь праздника стартуют в 17:00. С этого времени начнут работать главная сцена и интерактивные площадки: воркаут, шахматы, уличные танцы, экстремальные виды спорта, кинологический спорт, скалолазание, автомодельный и авиамодельный спорт, единоборства, скандинавская ходьба, ГТО, детские развлекательные площадки. Также на набережной пройдут спортивные акции «Я выбираю спорт!», «Зарядка с чемпионом». Кроме того, все желающие смогут принять участие в розыгрыше абонементов в фитнес-клубы.

В 21:30 стартует II Ночной забег, участникам которого предстоит пробежать вдоль набережной 5 или 10 км с налобными фонариками. Завершит День физкультурника в Самаре выступление музыкальной группы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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