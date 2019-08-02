2019-08-02T13:40:07+03:00
Умные вещи

Более 2,2 тысяч игр стали доступны самарцам на «Игровом Маркете» от «Ростелеком»

Сейчас там доступны скидки до 90%
Кирилл КАРИМОВ
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«Ростелеком» запустил «Игровой Маркет» — market.rt.ru. Уже сегодня на площадке доступно более 2,2 тыс. игр от 48 российских и зарубежных издателей. Проект реализуется в партнерстве с компанией «Бука». На старте покупателям предлагаются скидки до 90% и специальные предложения для абонентов тарифного плана «Игровой».

- Запуск «Игрового Маркета» расширяет нашу экосистему сервисов для геймеров, в центре которой — тарифный план «Игровой». Система основана на партнерстве «Ростелекома» с ведущими разработчиками и поставщиками игровой индустрии. Мы стремимся развивать наши предложения так, чтобы геймеры могли добиваться высоких результатов с максимальным удобством — объединяем лучшие игровые сервисы у одного оператора и стремимся сделать процесс покупки и активации услуг, опций и игр максимально простым и быстрым, — отметил директор игрового направления компании «Ростелеком» Алексей Степуро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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