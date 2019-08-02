2019-08-02T13:49:42+03:00
Происшествия

В Отрадном ВАЗ занесло на «встречку» под колеса грузовика: пострадала пассажирка легковушки

После столкновения с большегрузом машину смяло в «гармошку»
Анастасия ФИЛАТОВА
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Заднюю часть легковушки вмяло в салонЗаднюю часть легковушки вмяло в салонФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В четверг, 1 августа, около 17:15 в Отрадном произошла серьезная авария с участием «девятки» и грузовика «МАН». От удара отечественная легковушка буквально превратилась в гармошку.

- Автомобиль ВАЗ-2109 под управлением 31-летнего мужчины двигался со стороны Отрадного в направлении Самары. В какой-то момент машину занесло, и она выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося пострадала 54-летняя пассажирка ВАЗа. Ее госпитализировали с различными травмами. Сейчас полицейские продолжают выяснять все детали аварии. По факту происшествия проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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