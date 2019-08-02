В Отрадном ВАЗ занесло на «встречку» под колеса грузовика: пострадала пассажирка легковушки
В четверг, 1 августа, около 17:15 в Отрадном произошла серьезная авария с участием «девятки» и грузовика «МАН». От удара отечественная легковушка буквально превратилась в гармошку.
- Автомобиль ВАЗ-2109 под управлением 31-летнего мужчины двигался со стороны Отрадного в направлении Самары. В какой-то момент машину занесло, и она выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
В результате случившегося пострадала 54-летняя пассажирка ВАЗа. Ее госпитализировали с различными травмами. Сейчас полицейские продолжают выяснять все детали аварии. По факту происшествия проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU