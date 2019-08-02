Это что, намек? Тольяттинцев шокировала реклама надгробных памятников под окнами больницы

СЕГОДНЯ 14:34 2019-08-02T14:34:57+03:00

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В Тольятти посетители одной из поликлиник были неприятно удивлены видом из окна. Те, кто ждал в очереди, чтобы сдать анализы или попасть на прием к специалисту, были вынуждены любоваться очень целевой рекламой - гранитных памятников, которые ставят над могилами.

- Стою в поликлинике, в очереди. Перед входом бродит интересный сотрудник с транспарантом "Памятники из гранита недорого". Это намек, тем кто не сдал анализы? - шутит, выкладывая фотографию непотребства один из жителей города.

Происходило это около поликлиники в четвертом квартале. Ситуация вызвала у большинства людей улыбку. Хотя, возможно, лицезреть такие намеки было неприятно тем, кто пришел в больницу с серьезными проблемами.

ИСТОЧНИК KP.RU