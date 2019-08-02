В Самарской области в июле приставы нашли среди отдыхающих на воде 54 должника

СЕГОДНЯ 14:39 2019-08-02T14:39:39+03:00

Благодаря рейдам по рекам с неплательщиков удалось «стрясти» долги на десятки тысяч рублей

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В Самарской области приставы продолжают искать должников на воде. Рейды по местным рекам совместно с сотрудниками ГИМС МЧС России они проводят все лето. К примеру, в июле приставы нашли 54 любителей отдохнуть на воде, которые вовремя не погасили свои долги.

- Благодаря акции «Должник на воде» в июле удалось окончить 28 исполнительных производств на 32 тысячи рублей и частично взыскать 71 тысячу рублей по другим делам, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Как отмечают в ведомстве, совместные рейды по выявлению должников на воде приставы и сотрудники ГИМС будут проводить в регионе до середины сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU