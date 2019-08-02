В Самарской области в июле приставы нашли среди отдыхающих на воде 54 должника
В Самарской области приставы продолжают искать должников на воде. Рейды по местным рекам совместно с сотрудниками ГИМС МЧС России они проводят все лето. К примеру, в июле приставы нашли 54 любителей отдохнуть на воде, которые вовремя не погасили свои долги.
- Благодаря акции «Должник на воде» в июле удалось окончить 28 исполнительных производств на 32 тысячи рублей и частично взыскать 71 тысячу рублей по другим делам, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.
Как отмечают в ведомстве, совместные рейды по выявлению должников на воде приставы и сотрудники ГИМС будут проводить в регионе до середины сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU