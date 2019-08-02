Появились патентные изображения электромобиля, который в декабре начнут производить в Тольятти

СЕГОДНЯ 15:27 2019-08-02T15:27:06+03:00

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Федеральный институт промышленной собственности опубликовал первые патентные изображения электромобиля Zetta, серийное производство которого должно стартовать в декабре 2019 года в Тольятти.

Предполагается, что электромобиль будет выпускаться в нескольких комплектациях, которые будут отличаться емкостью батареи и типом привода. Как пишет «Российская газета», стартовая цена нового автомобиля составит 450 тысяч рублей.

Разработчики Zetta планируют производить около 15 тысяч электромобилей в год. До конца этого года компания собирается выпустить 10 штук.

ИСТОЧНИК KP.RU