Появились патентные изображения электромобиля, который в декабре начнут производить в Тольятти
До конца года компания планирует выпустить 10 машин
Фото: www1.fips.ru
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Федеральный институт промышленной собственности опубликовал первые патентные изображения электромобиля Zetta, серийное производство которого должно стартовать в декабре 2019 года в Тольятти.
Предполагается, что электромобиль будет выпускаться в нескольких комплектациях, которые будут отличаться емкостью батареи и типом привода. Как пишет «Российская газета», стартовая цена нового автомобиля составит 450 тысяч рублей.
Разработчики Zetta планируют производить около 15 тысяч электромобилей в год. До конца этого года компания собирается выпустить 10 штук.
ИСТОЧНИК KP.RU