2019-08-02T15:48:26+03:00
Общество

В Самарской области полицейские помогли автомобилистке, которая потеряла сознание за рулем

Патрульные за 4 минуты домчали женщину до больницы и передали ее медикам
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Благодаря своевременной помощи полицейских женщину удалось спастиБлагодаря своевременной помощи полицейских женщину удалось спастиФото: ГУ МВД России по Самарской области
Изменить размер текста:

На днях на трассе «УралСергиевск — Челно-Вершины» в Челно-Вершинском районе произошло ЧП. Там во время пути стало плохо автомобилистке на ВАЗ-2114. К счастью, на помощь женщине вовремя подоспели инспекторы ГИБДД.

- Внимание полицейских привлек мужчина, который стоял возле машины и размахивал руками. Он рассказал, что 56-летней женщине-водителю стало плохо за рулем и она потеряла сознание. Патрульные решили не терять времени и сами повезли автомобилистку в больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Инспекторы переместили женщину на пассажирское сиденье. Лейтенант полиции Дмитрий Филиппов сел за руль отечественной легковушки, а старший лейтенант полиции Евгений Ершов сопровождал их на патрульном автомобиле. Стражи порядка доставили женщину в больницу, преодолев путь в 4 км за 4 минуты. Благодаря их оперативной помощи пострадавшую удалось спасти. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На жилье для детей-сирот в Самарской области направят 371 млн рублей
Молодежка «Крыльев Советов» пропустила гол и проиграла «Локомотиву»
Куйбышевский район Самары хотят возглавить безработный и чиновник минЖКХ
Соболева не отдадим! Самарский губернатор готов защищать самарского нападающего от любых трансферных предложений
В выходные на самарской набережной выступят «Тушь», капоэристы и барабанщики
В Самаре 3 августа перекроют движение по дублеру Московского шоссе
Появились патентные изображения электромобиля, который в декабре начнут производить в Тольятти
Самарский молочный завод станет самым современным в мире
Грабитель вскрыл квартиру 24-летнего нижегородского депутата-поэта, но унес только швейцарские часы
Погода на выходные 3-4 августа в Самаре: жара возвращаться пока не собирается
В Самарской области в июле приставы нашли среди отдыхающих на воде 54 должника
Это что, намек? Тольяттинцев шокировала реклама надгробных памятников под окнами больницы
В самарской школе № 46, где обвалился потолок, обновили кровлю
В Самаре адвоката, заказавшего за 2 миллиона убийство своей бывшей, отправили в СИЗО
В Отрадном ВАЗ занесло на «встречку» под колеса грузовика: пострадала пассажирка легковушки
Более 2,2 тысяч игр стали доступны самарцам на «Игровом Маркете» от «Ростелеком»
В Самаре в День физкультурника устроят забег с фонариками на лбу и концерт
Чтобы успеть к сроку: в Самаре детский сад на Ташкентской будут строить круглосуточно
В Тольятти главный инженер, по вине которого опрокинулся батут с детьми, может избежать уголовного наказания
В Самаре из-за ремонта проспекта Кирова транспорт пустят в объезд
Геннадия Котельникова назначили на пост президента самарского медуниверситета
В Самаре улицу Куйбышева сделают пешеходной ради фестиваля цветов
В Самаре свидетельства о рождении ребенка начали выдавать при выписке из роддома