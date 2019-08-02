В Самарской области полицейские помогли автомобилистке, которая потеряла сознание за рулем

СЕГОДНЯ 15:47 2019-08-02T15:48:26+03:00

Патрульные за 4 минуты домчали женщину до больницы и передали ее медикам

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На днях на трассе «Урал — Сергиевск — Челно-Вершины» в Челно-Вершинском районе произошло ЧП. Там во время пути стало плохо автомобилистке на ВАЗ-2114. К счастью, на помощь женщине вовремя подоспели инспекторы ГИБДД.

- Внимание полицейских привлек мужчина, который стоял возле машины и размахивал руками. Он рассказал, что 56-летней женщине-водителю стало плохо за рулем и она потеряла сознание. Патрульные решили не терять времени и сами повезли автомобилистку в больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Инспекторы переместили женщину на пассажирское сиденье. Лейтенант полиции Дмитрий Филиппов сел за руль отечественной легковушки, а старший лейтенант полиции Евгений Ершов сопровождал их на патрульном автомобиле. Стражи порядка доставили женщину в больницу, преодолев путь в 4 км за 4 минуты. Благодаря их оперативной помощи пострадавшую удалось спасти. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU