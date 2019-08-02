2019-08-02T15:57:29+03:00
Общество

В Самаре 3 августа перекроют движение по дублеру Московского шоссе

Ограничение введут из-за футбольного матча на «Самара Арене»
Анастасия ФИЛАТОВА
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Дублер Московского шоссе будет закрыт для проезда с 15:00 до 21:30Дублер Московского шоссе будет закрыт для проезда с 15:00 до 21:30Фото: Архив "КП"
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В субботу, 3 августа, в Самаре на полдня закроют движение по дублеру Московского шоссе на участке от Волжского шоссе до улицы Дальней. Ограничение введут из-за проведения на стадионе «Самара Арена» матча «Крылья Советов» - «Локомотив».

- Движение по участку дублера Московского шоссе будет закрыто с 15:00 до 21:30. Также там с 6:00 до 24:00 будет действовать запрет на остановку транспорта, - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

В ближайшее время на дублере установят специальные дорожные знаки. Отметим, что запрет на проезд не будет распространяться на машины полиции, пожарных, спасателей и медиков «скорой помощи».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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