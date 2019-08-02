2019-08-02T16:26:44+03:00
Общество

В выходные на самарской набережной выступят «Тушь», капоэристы и барабанщики

Танцевально-музыкальная программа ждет самарцев на Некрасовском и Маяковском спуске
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: администрация СамарыФото: администрация Самары
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На набережной в Самаре вновь пройдут танцевально-музыкальные выходные. Как и прежде, развлекательные мероприятия будут ждать гостей и жителей города на Маяковском и Некрасовском спусках.

В субботу, 3 августа, в 18:00 на Некрасовском спуске выступит ансамбль народной песни «Диковина». В 19:00 зрители смогут принять участие в мастер-классе и увидеть выступление «Школы летающих тарелок», в 20:00 — выступит известная самарская группа «Тушь».

На Маяковском спуске в субботний вечер выступят школа «ABADA-CAPOEIRA SAMARA» и Самарская областная федерация капоэйры. В 19:00 самарцев ждут латиноамериканские ритмы, которые представит школа «Dance and Live».

В воскресенье, 4 августа, на Некрасовском спуске представит свою программу этнический центр Татьяны Елецкой. Зрители услышат звуки арфы, звучание хэндпана и ритмы кахона. В 19:00 выступят «Барабаны «АШЕ», в 20:00 — кавер-группа «River bend» с хитами блюза.

На Мяковском спуске в воскресенье танцевальная программа начнется в 16:00. Там пройдет заключительный этап фестиваля уличных танцев «Бруклин Фест», гостями которого станут всемирно известный танцор Чеерито и Златы Масло из Москвы, а также МС Дудс из Пензы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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