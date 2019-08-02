2019-08-02T16:41:02+03:00
Общество

Соболева не отдадим! Самарский губернатор готов защищать самарского нападающего от любых трансферных предложений

Волнения у болельщиков вызвала неосторожно сказанная фраза тренера Миодрага Божовича
Ольга АФАНАСЬЕВА
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"Крыльям" предстоит сложнейшая домашняя игра"Крыльям" предстоит сложнейшая домашняя игра
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Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев стал лучшим игроком июля в РПЛ, обойдя игрока "Зенита" Артема Дзюбу. Этот факт вызвал у фанатов много радостных эмоций, но при этом добавил волнений. Многие болельщики опасаются, что Соболева могут перекупить более богатые и топовые клубы. Косвенно эти опасения подтвердил и тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович, который на недавнем мероприятии в честь подписания нового партнера отметил, что был бы рад видеть игрока в составе любого топового клуба. Стоит отметить, что при этом он уточнил: для построения новой амбициозной команды в Самаре фигура Соболева крайне важна.

О ситуации вокруг молодого нападающего, только в этом году вернувшегося из аренды в Самару, свое мнение высказал и губернатор Самарской области:

- Раз пошла такая информационная волна, тренеру стоит дать дополнительный комментарий, разъяснить, что он имел ввиду, и, если оговорился, – извиниться перед болельщиками и перед клубом,рассказал Дмитрий Азаров в интервью "Сититрафику". Также он заметил, что клуб должен базироваться на местных воспитанниках.

Напомним, что уже 3 августа "Крылья Советов" в Самаре сыграют с "Локомотивом". Пока команда победила в матче с ЦСКА, и дважды проиграла - "Арсеналу" и "Уфе".

ИСТОЧНИК KP.RU

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