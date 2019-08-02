2019-08-02T16:45:05+03:00
Общество

Куйбышевский район Самары хотят возглавить безработный и чиновник минЖКХ

Заявки на участие в конкурсе на пост главы района подали пока всего два человека
Анастасия ФИЛАТОВА
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Имя нового главы Куйбышевского района станет известно 14 августаИмя нового главы Куйбышевского района станет известно 14 августаФото: Яндекс.Карты
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В Самаре подходит конкурс на пост главы Куйбышевского района, правда, пока на него подали только две заявки. В числе претендентов оказались Алексей Коробков и Николай Борисов.

- Алексею Коробкову 36 лет. Сейчас он работает в министерстве энергетики и ЖКХ Самарской области на должности руководителя управления оперативного мониторинга департамента энергетики и коммунальной инфраструктуры. Николаю Борисову 32 года. До недавнего времени он трудился в АНО «Федеральный центр компетенции в сфере производительности труда». Трудовой договор с ним был расторгнут 25 июня, - сообщается на сайте администрации Куйбышевского района.

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 9 августа. Итоги его должны подвести 14 августа. Напомним, что предыдущий глава района Александр Моргун покинул свой пост 14 июня. Он ушел по собственному желанию. Пока обязанности руководителя администрации Куйбышевского района исполняет Александр Ткачук.

ИСТОЧНИК KP.RU

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