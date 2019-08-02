Молодежка «Крыльев Советов» пропустила гол и проиграла «Локомотиву»

СЕГОДНЯ 17:03 2019-08-02T17:03:00+03:00

Молодежный состав "Крыльев" за весь матч не забил ни один гол Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 2 августа, в Самаре на стадионе «Металлург» прошел матч 4 тура молодежного первенства России «Крылья Советов» - «Локомотив». К сожалению, молодежному составу самарской команды не удалось обыграть «железнодорожников».

В первом тайме ни одна из команд не отметилась голами. Единственный мяч в матче был забит на 90 минуте. Автором гола стал полузащитник «Локомотива» Максим Мухин. Теперь «Локомотив» с 10 очками занимает первую строчку турнирной таблицы, а «Крылья Советов» с 7 очками — на третьем месте.

Напомним, что в субботу, 3 августа, на стадионе «Самара Арена» встретятся основные составы команд. Матч между «Крыльями Советов» и «Локомотивом» начнется в 17:30.

ИСТОЧНИК KP.RU