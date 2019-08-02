2019-08-02T18:26:21+03:00
Происшествия

Банду торговцев «спайсом» будут судить в Самарской области

Наркотики продавали через закладки
Кирилл КАРИМОВ
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Группировка за три месяца "заработала" 315 тыс. рублейГруппировка за три месяца "заработала" 315 тыс. рублейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение в отношении четырех наркоторговцев из Новокуйбышевска. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

По данным правоохранителей, четверка из Новокуйбышевска, одним из участников которой была 17-летняя супруга организатора, наладили свой «бизнес в ноябре 2017 года. До апреля 2018 года группа совершила 19 случаев продажи «спайса», общей массой свыше 200 г. Торговля была налажена через интернет-магазин бесконтактным способом путем организации «закладок».

Наркоденьги преступники пытались отмывать, оформив на третье лицо электронный кошелек, привязанный к номеру телефона, на который непосредственно поступала оплата от потребителей. За 2 месяца им удалось получить 315 тыс. рублей, которые были впоследствии обналичены.

Сейчас дело наркоторговцев направлено в Новокуйбышевский городской суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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