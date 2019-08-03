Суд лишил тольяттинский завод лицензии на выпуск фруктового вина

СЕГОДНЯ 09:28 2019-08-03T09:28:55+03:00

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Арбитражный суд Самарской области аннулировал лицензию ООО «Винзавод «Тольяттинский». Теперь предприятие не сможет заниматься производством, хранением и поставкой фруктовых вин.

Напомним, с требованием аннулировать лицензию винзавода в суд обратилось МРУ Росалкогольрегулирование по ПФО. Поводом для этого послужили найденные в красном вине «Кавказ», которое выпускало это предприятие, экзогенные спирты. В связи с этим ведомство сначала остановило выпуск вина на «Тольяттинском» и добилось назначения для него штрафа в 100 тысяч рублей, а потом потребовало вообще аннулировать лицензию предприятия.

Представители винзавода с решением суда не согласны и намерены подать апелляцию. Отметим, что остановка работы «Тольяттинского» сказалась и на сотрудниках Росалкогольрегулирование. В отношении них сейчас расследуется уголовное дело по статье «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности».

ИСТОЧНИК KP.RU