2019-08-03T10:31:13+03:00
Общество

Самарцев зовут на Проран бесплатно посмотреть военно-историческую реконструкцию

Мероприятие пройдет в память о горожанах, служивших в 189 пехотном Измаильском полку
Анастасия ФИЛАТОВА
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Самарские маневрыСамарские маневрыФото: vk.com
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В следующую субботу, 10 августа, на острове Проран (Поджабный) в Самарском районе областной столицы пройдут «Самарские маневры». Мероприятие будет посвящено памяти горожан, которые в годы Первой мировой войны служили в 189 пехотном Измаильском полку.

- В рамках мероприятия на острове Проран пройдут военно-историческая реконструкция маневров русской императорской армии с элементами строевых и ружейных приемов, игры с детьми и взрослыми, а также ярмарка поделок и товаров, которые сделали участники историко-культурных клубов Самары, - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Самарские маневры» пройдут с 10:00 до 15:00. Добраться до Прорана можно будет на речном транспорте, который курсирует по маршруту «Самара — Рождетвено». Вход на мероприятие будет свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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