2019-08-03T11:25:13+03:00
Общество

В Самаре на площади Славы установят 25-метровую искусственную елку с подсветкой

Стоить хвойно-металлическое «дерево» будет около 9,5 млн рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Примерно так должна будет выглядеть новогодняя елка на площади СлавыПримерно так должна будет выглядеть новогодняя елка на площади Славы
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В Самаре напротив здания областного правительства установят искусственную елку с подсветкой высотой до 25 метров. Сейчас региональные власти ищут того, кто изготовит для них один из главных атрибутов новогоднего праздника и установит его на площади Славы. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

- Поставляемый товар должен быть новым, который ни разу не проходил ремонт или замену составных частей. Предоставить товар подрядчик должен в течение 3 недель с момента заключения контракта. Гарантия на него должна составить не менее 12 месяцев с момента установки, - говорится в техзадании.

За изготовление и монтаж елки или, как ее называют чиновники, «светодинамической конструкции» подрядчику обещают заплатить 9,5 млн рублей из бюджета Самарской области. Победителя аукциона выберут 19 августа. Установить елку, которая будет состоять из стального каркаса, веток из искусственной хвои и светящихся элементов, он должен будет в срок с 10 по 20 декабря 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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