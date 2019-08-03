2019-08-03T13:22:11+03:00
Общество

Самарцам предлагают высказать свое мнение о готовящемся запрете на продажу вейпов подросткам

Сейчас в регионе разрабатывается соответствующий законопроект
Анастасия ФИЛАТОВА
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В регионе хотят запретить продавать подросткам вейпы и электронные сигаретыВ регионе хотят запретить продавать подросткам вейпы и электронные сигаретыФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Самарской области собираются ввести закон о запрете продажи подросткам электронных сигарет и вейпов. Но, прежде чем принять документ, депутаты Самарской губернской думы намерены выяснить отношение жителей к этой инициативе. Парламентарии объявили по этому законопроекту публичные консультации, в рамках которых самарцам предлагают ответить на несколько вопросов:

- Какие проблемы, по вашему мнению, решит законопроект. Актуальны ли они сегодня? Оптимален ли выбранный вариант решения проблем? Какие еще меры госрегулирования можно принять? Кого из предпринимателей затронет данный законопроект? Какие выгоды или издержки принесут предпринимателям вводимые меры? Нужно ли установить переходный период для вступления в силу закона?

Публичные консультации будут проводиться до 8 сентября 2019 года. Ответы на вопросы и свои предложения нужно будет направлять на электронную почту замглавы управления экспертизы правовых актов и законодательных законодательных инициатив правового департамента Самары: EmeljanovaAV@samadm.ru, телефон: 332 20 36.

ИСТОЧНИК KP.RU

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