2019-08-03T14:02:29+03:00
Общество

Самарцы пожаловались на застройку Маяковского спуска, которую несколько лет назад остановил суд

Горожане сообщают, что кто-то в нарушение постановления служителей Фемиды начал вести строительные работы на волжском склоне
Анастасия ФИЛАТОВА
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Чиновники пообещали проверить площадку и разобраться в ситуацииЧиновники пообещали проверить площадку и разобраться в ситуацииФото: Twitter.com
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Жители Волжского проспекта в Самаре бьют тревогу. На Маяковском спуске, за которым несколько лет назад высший арбитражный суд оставил статус рекреационной зоны, кто-то вновь начал застраивать.

- Полным ходом идет застройка Маяковского спуска. Кто дал разрешение на стройку? Решение высшего арбитражного суда для самарских чиновников не аргумент?! - возмутились в Твиттере горожане, предоставив в подтверждение своих слов снимки площадки.

В ответ на это местные власти заявили, что решение суда в силе и что стройку они не допустят. Глава Самары Елена Лапушкина поручила главе Ленинского района Елене Бондаренко и департаменту градостроительства выехать на место и выяснить, что там происходит. Чиновники наметили проверку на понедельник, 5 августа.

- Напомню, что застройка данного участка была запрещена Дмитрием Азаровым еще в должности мэра Самары. Именно по его инициативе было начато судебное разбирательство. Позиция города не изменилась, никакой застройки там не будет допущено! - заверила мэр Самары.

История с застройкой Маяковского спуска берет свое начало примерно с 2010 года. Тогда на этом участке хотели построить административно-гостиничный комплекс, но местные жители, городская администрация и депутаты гордумы выступили против этого. Дело дошло до суда. В 2013 году высший арбитражный суд постановил сохранить за районом Маяковского спуска статус рекреационной зоны, на которой запрещается вести какое-либо капитальное строительство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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