Самарцы пожаловались на застройку Маяковского спуска, которую несколько лет назад остановил суд
Жители Волжского проспекта в Самаре бьют тревогу. На Маяковском спуске, за которым несколько лет назад высший арбитражный суд оставил статус рекреационной зоны, кто-то вновь начал застраивать.
- Полным ходом идет застройка Маяковского спуска. Кто дал разрешение на стройку? Решение высшего арбитражного суда для самарских чиновников не аргумент?! - возмутились в Твиттере горожане, предоставив в подтверждение своих слов снимки площадки.
В ответ на это местные власти заявили, что решение суда в силе и что стройку они не допустят. Глава Самары Елена Лапушкина поручила главе Ленинского района Елене Бондаренко и департаменту градостроительства выехать на место и выяснить, что там происходит. Чиновники наметили проверку на понедельник, 5 августа.
- Напомню, что застройка данного участка была запрещена Дмитрием Азаровым еще в должности мэра Самары. Именно по его инициативе было начато судебное разбирательство. Позиция города не изменилась, никакой застройки там не будет допущено! - заверила мэр Самары.
История с застройкой Маяковского спуска берет свое начало примерно с 2010 года. Тогда на этом участке хотели построить административно-гостиничный комплекс, но местные жители, городская администрация и депутаты гордумы выступили против этого. Дело дошло до суда. В 2013 году высший арбитражный суд постановил сохранить за районом Маяковского спуска статус рекреационной зоны, на которой запрещается вести какое-либо капитальное строительство.
ИСТОЧНИК KP.RU