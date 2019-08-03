2019-08-03T14:33:24+03:00
Спорт

ХК «Лада» выменял у «Торпедо» форварда Дениса Шуракова

Взамен игрока нижегородский клуб получил денежную компенсацию
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ХК "Лада"Фото: ХК "Лада"
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Состав тольяттинского хоккейного клуба «Лада» пополнил новый игрок. В команду Автограда перешел нападающий Денис Шураков.

- ХК «Лада» произвел обмен с нижегородским «Торпедо». Взамен игрока клуб из Нижнего Новгорода получил денежную компенсацию, - сообщили в пресс-службе «Лады».

Форвард Денис Шураков сыграл за «Торпедо» в КХЛ шесть матчей, отметившись одной результативной передачей. В прошлом сезоне хоккеист выступал за ХК «Саров» и красноярский «Сокол». В сумме в 34 матчах регулярного чемпионата он набрал 20 очков, а в 9 матчах плей-офф за «Сокол» сделал 4 голевые передачи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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