В Самарской области «Гранта» улетела в поле и опрокинулась на крышу
По словам очевидцев, авария обошлась без жертв
Фото: Алексей Костин / ДТП СамараФото: vk.com
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Днем в субботу, 3 августа, в Хворостянском районе Самарской области произошло ДТП с «перевертышем». Как сообщают очевидцы в группе «ДТП Самара», на дороге и на колесах не удержалась «Лада Гранта».
- Машина перевернулась в 7 км от Хворостянки. Слава Богу, все живы! - рассказали свидетели происшествия.
Каким образом автомобиль вылетел с дороги в поле и оказался на крыше, пока не известно. Подробности аварии предстоит установить полицейским.
ИСТОЧНИК KP.RU