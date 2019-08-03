2019-08-03T16:43:04+03:00
Происшествия

В Самарской области «Гранта» улетела в поле и опрокинулась на крышу

По словам очевидцев, авария обошлась без жертв
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Алексей Костин / ДТП СамараФото: Алексей Костин / ДТП СамараФото: vk.com
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Днем в субботу, 3 августа, в Хворостянском районе Самарской области произошло ДТП с «перевертышем». Как сообщают очевидцы в группе «ДТП Самара», на дороге и на колесах не удержалась «Лада Гранта».

- Машина перевернулась в 7 км от Хворостянки. Слава Богу, все живы! - рассказали свидетели происшествия.

Каким образом автомобиль вылетел с дороги в поле и оказался на крыше, пока не известно. Подробности аварии предстоит установить полицейским.

ИСТОЧНИК KP.RU

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