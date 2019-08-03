В Жигулевске чиновник приукрасил действительность и попал под уголовную статью

СЕГОДНЯ 18:18 2019-08-03T18:18:41+03:00

Мужчина принял работы по благоустройству еще до того, как они были выполнены

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Директор МКУ «ЖСЗ» Жигулевска стал фигурантом уголовного дела. Его заподозрили в служебном подлоге при приемке работ по благоустройству общественного пространства.

- В июле 2018 года директор МКУ заключил муниципальный контракт с одним из ООО на 8,14 млн рублей. В октябре того же года мужчина, зная, что еще не все липы высажены, а почва не подготовлена под газон, и желая приукрасить действительность, подписал акт о приемке работ. В итоге компании полностью перечислили всю сумму по контракту, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Надзорное ведомство направило материалы проверки в СУ СК по региону, где в дальнейшем возбудили уголовное дело по статье «Служебный подлог». Сейчас его расследование продолжается. Отметим, что работы, которые чиновник принял еще до их завершения, все-таки были полностью выполнены.

ИСТОЧНИК KP.RU